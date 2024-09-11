Не слышу ваши голоса: как глухонемой рэпер MC Baba покорил мир

Что и говорить — в хип-хопе много пустого хвастовства, пошлости и криминала. А еще благодаря низкому порогу вхождения в жанр выпускается много наспех сделанной музыки. Однако тот же хип-хоп позволяет людям с разными возможностями здоровья выражать себя и быть популярными. Так в мае-июне американские чарты взорвал глухонемой артист MC Baba, использующий в своем творчестве ритмичные гортанные звуки, выразительную мимику и жесты. Разбираемся, кто этот неоднозначный герой соцсетей.
Настоящее имя MC Baba остается тайной. Известно, что он родом из провинции Квилу в Республике Конго, а живет в столице страны, Браззавиле. Самородок начинал карьеру еще в 2021-м в хип-хоп-дуэте Le Baseron, выступал на рэп-баттлах, но через два года решил пуститься в серьезное сольное плавание.
В мае 2024-го вышел трек рэпера Paterne Maestro, коллеги исполнителя по Le Baseron — Oko lela Epa ya Nani, куда MC Baba залетел на фит и выступил соавтором. С распространенного в Конго языка лингала название переводится как «По кому ты будешь плакать». Заниматься рэпом конголезцу, по всей видимости, помогает ощущение вибрации звуковых волн — во время записи в студии он, как и все артисты, надевает наушники. Огромную роль играют и неподдельные эмоции и энергия.
Кстати, расслышать все тонкости звучания современного хип-хопа проще с HiFi-стримингом Звук.
Хоть ролики с исполнителем и набирают десятки миллионов просмотров на YouTube, прочувствовать новый феномен удается не всем. «Речитатив» музыканта называют в лучшем случае «криками чайки», а канадский политический обозреватель и актер Стивен Краудер порекомендовал звезде заняться другой деятельностью, потому что «цель рэпа — донести до слушателя текст». Однако MC Baba это не смущает. Он позиционирует себя как «единственного немого музыканта», свой особенный поджанр называет deaf hop (с англ. «глухой хип-хоп»), делится лирикой (вполне традиционной) своих песен и репостит мемы с собой.
Между тем назвать MC Baba абсолютным первопроходцем будет неправильно. Еще в 2005 году глухонемой рэпер Уоррен Wawa Снайп изобрел термин dip hop для обозначения творчества людей с теми же особенностями. В основном они исполняют хип-хоп на жестовом языке, иногда подкладывают записанный вокальный трек или сотрудничают с переводчиками, интерпретирующими их тексты устно. Среди известных представителей dip hop — Signmark, Шон Форбс, Рэйвен Саттен (она же Deaf Hottie), Deaf Kat Night. Кроме того, в 2017-м появился Исайя Акоста — американец, родившийся без челюсти и записывающий рэп при помощи хип-хоп-артиста Trap House. Он исполняет лирику, написанную Исайей, а на сцене тот танцует и имитирует чтение рэпа.
Так или иначе, мир в восторге от MC Baba и вдохновляющих историй похожих на него людей. Возможно, они слышат что-то, что нам пока недоступно, хоть и звучит это все еще непривычно.
Треки конголезского таланта и других необычных музыкантов, упомянутых в тексте, можно послушать в HiFi-стриминге Звук. Отличное качество не украдет у вас ни ноты удовольствия и подарит уникальный опыт прослушивания. Все, что для этого нужно сделать — оформить подписку «СберПрайм». Вуаля! Все преимущества стриминга и сервисов-партнеров у вас в кармане.