Не слышу ваши голоса: как глухонемой рэпер MC Baba покорил мир

Между тем назвать MC Baba абсолютным первопроходцем будет неправильно. Еще в 2005 году глухонемой рэпер Уоррен Wawa Снайп изобрел термин dip hop для обозначения творчества людей с теми же особенностями. В основном они исполняют хип-хоп на жестовом языке, иногда подкладывают записанный вокальный трек или сотрудничают с переводчиками, интерпретирующими их тексты устно. Среди известных представителей dip hop — Signmark, Шон Форбс, Рэйвен Саттен (она же Deaf Hottie), Deaf Kat Night. Кроме того, в 2017-м появился Исайя Акоста — американец, родившийся без челюсти и записывающий рэп при помощи хип-хоп-артиста Trap House. Он исполняет лирику, написанную Исайей, а на сцене тот танцует и имитирует чтение рэпа.