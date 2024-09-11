В Новосибирске запустят трамваи на улице Мира в середине октября

По информации пресс-службы мэрии города, окончание работ по контракту запланировано до 1 октября, а восстановление движения трамваев должно начаться ориентировочно к 15 октября. Ремонт трамвайных путей проводится в два этапа: в 2024 году запланирован демонтаж старых путей и установка новых, а в 2025 году будут проводиться работы по выравниванию и устройству железобетонных плит между рельсами.