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В Новосибирске запустят трамваи на улице Мира в середине октября

К середине октября в Новосибирске ожидается запуск трамваев на улице Мира. В настоящее время трамваи № 10 и № 15 следуют по измененным схемам движения из-за ремонта трамвайных путей.

По информации пресс-службы мэрии города, окончание работ по контракту запланировано до 1 октября, а восстановление движения трамваев должно начаться ориентировочно к 15 октября. Ремонт трамвайных путей проводится в два этапа: в 2024 году запланирован демонтаж старых путей и установка новых, а в 2025 году будут проводиться работы по выравниванию и устройству железобетонных плит между рельсами.

Ранее срок ремонта трамвайных путей был установлен с 15 июля по 10 августа, но был продлен. В связи с ремонтом трамваи № 10 и № 15 временно следуют в объезд. Для удобства пассажиров был дополнительно запущен троллейбус № 15к, на котором можно проехать бесплатно по «сетевой поездке».