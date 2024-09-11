74-летняя жительница Братска перевела мошенникам более 500 тыс руб

Жительница Братска обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Правоохранители установили, что 74-летней пенсионерке из Центрального района позвонила представитель сотового оператора. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России «Братское».
Обманщица предложила продлить срок действия договора об оказании услуг. Жертва согласилась и назвала все коды, которые пришли ей в сообщениях. После этого к разговору присоединилась вторая женщина, которая представилась работником портала госуслуг.
— Она сообщила о том, что мошенники завладели ее банковскими счетами. Действуя по инструкции незнакомцев, заявительница обналичила с вклада 530 тысяч рублей и перечислила всю сумму на так называемый «безопасный счет», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Конечно же, деньги обратно на счет не вернулись. Женщина поняла, что попалась на уловки мошенников.
С начала сентября подобным образом обманули 11 жителей Приангарья. Общая сумма ущерба составила более 11,4 миллиона рублей.