74-летняя жительница Братска перевела мошенникам более 500 тыс руб

— Она сообщила о том, что мошенники завладели ее банковскими счетами. Действуя по инструкции незнакомцев, заявительница обналичила с вклада 530 тысяч рублей и перечислила всю сумму на так называемый «безопасный счет», — рассказали в пресс-службе ведомства.