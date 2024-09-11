Власти Кубани рассказали, как отметят 87-летие края

13 и 14 сентября Краснодар окунется в атмосферу праздника. В эти дни кубанская столица станет площадкой для концертов (12+), выставок (6+), мастер-классов (6+), и даже гастрономического фестиваля (12+), сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.
Все начнется 13 сентября с торжественного поднятия флага Кубани на Главной городской площади. В мероприятии будет участвовать актив и волонтёрский корпус муниципального штаба #МЫВМЕСТЕ.
С 9.30 до 14.00 у Вечного Огня Почетные караулы школ будут нести Вахту Памяти. В 10.00 в сквере им. маршала Г. К. Жукова волонтеры будут раздавать ленточки в цветах флага Кубани.
В 16.00 в парке «Чистяковская Роща» пройдет концерт «Кубань, Кубань, родные берега» (12+) с участием солистов и творческих коллективов города. В это же время в сквере им. Л. Н. Толстого на улице Славянская откроется выставка декоративно-прикладного творчества и пройдет мастер-класс по изготовлению сувениров (6+).
С 16.00 до 17.00 волонтеры проведут акцию «Защитники Краснодара» на Всесвятском кладбище, где приведут в порядок воинские и ветеранские захоронения.
Что будет 14 сентября.
В хуторе Ленина состоится празднование, посвященное Дню Краснодарского края и Дню города. В сквере им. 75-летия Великой Победы гостей ждет праздничный концерт (6+), мастер-классы (6+), выставки (6+) и гастрономический фестиваль «Кухня народов России» (12+). Начало мероприятий в 10 утра.
В течение двух дней во всех школах пройдут торжественные линейки (6+), спортивные мероприятия (6+), тематические выставки (6+), конкурсы рисунков (6+), мастер-классы (6+) и уроки мужества (6+). В библиотеках, Домах и Центрах культуры можно будет посетить игровые и конкурсные программы (6+), экскурсии (6+), викторины (6+) и литературно-познавательные часы (6+).
Праздники пройдут под хэштегом #РодномуКраю87.