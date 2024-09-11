Власти Кубани рассказали, как отметят 87-летие края

В 16.00 в парке «Чистяковская Роща» пройдет концерт «Кубань, Кубань, родные берега» (12+) с участием солистов и творческих коллективов города. В это же время в сквере им. Л. Н. Толстого на улице Славянская откроется выставка декоративно-прикладного творчества и пройдет мастер-класс по изготовлению сувениров (6+).