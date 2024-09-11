Режиссером нижегородского театра кукол стал Дмитрий Марков

Дмитрий Марков ставил спектакли «Мнимый больной», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» на сцене учебного театра в театральном училище. Его режиссерскими работами в кукольном театре с 2021 года стали «Как старик трижды смерть обманул», «Солдат и ведьма», «Сказка для непослушных медвежат», «Наша Чукоккала», а также юбилейный спектакль «95 лет по ту сторону ширмы».