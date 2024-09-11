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Режиссером нижегородского театра кукол стал Дмитрий Марков

Главным режиссером Нижегородского академического театра кукол стал режиссер-постановщик и актер театра Дмитрий Марков, сообщили в министерстве культуры Нижегородской области. Господин Марков служит в театре с 2007 года и преподает мастерство актера с куклой в театральном училище имени Евгения Евстигнеева. Он является выпускником училища и Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.

Источник: Коммерсантъ

Дмитрий Марков ставил спектакли «Мнимый больной», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» на сцене учебного театра в театральном училище. Его режиссерскими работами в кукольном театре с 2021 года стали «Как старик трижды смерть обманул», «Солдат и ведьма», «Сказка для непослушных медвежат», «Наша Чукоккала», а также юбилейный спектакль «95 лет по ту сторону ширмы».

Главным режиссером и художественным руководителем театра кукол был народный артист РСФСР Александр Мишин. Господин Мишин возглавлял театр в 1967—2022 годах.

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