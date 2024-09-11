Депздрав Москвы опубликовал рейтинг детских поликлиник

В Москве в третий раз обновили рейтинг городских детских поликлиник, который основан на отзывах родителей юных москвичей. Первое место списка занял филиал № 2 детской городской поликлиники (ДГП) № 38 по адресу Проточный переулок, дом ⅗.
На втором месте оказалась филиал № 3 поликлиники 32 филиал 3, расположенной на улице Русаковской, доме 3, строении 1. Третья строчка досталась ДГП № 38 на улице 10-летия Октября, доме 2.
Как сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе столичного Депздрава, в рейтинге отражается приверженность медицинских организаций ценностям столичного здравоохранения. При составлении списка оценивались умение создать комфортные условия для пациентов, профессионализм и доброжелательность сотрудников, ответственное отношение медработников к своим обязанностям и умение работать в команде.
Ранее пациенты московских онкоклиник выбрали лучший станционар для лечения. Им стал онкологический центр № 1 ГКБ имени Юдина, в котором, по словам пациентов, за последнее время значительно улучшились условия лечения. Также в рейтинге оказались онкологический центр № 1 городской клинической больницы имени Юдина и московский клинический научный центр имени Логинова.