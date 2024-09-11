Депздрав Москвы опубликовал рейтинг детских поликлиник

Ранее пациенты московских онкоклиник выбрали лучший станционар для лечения. Им стал онкологический центр № 1 ГКБ имени Юдина, в котором, по словам пациентов, за последнее время значительно улучшились условия лечения. Также в рейтинге оказались онкологический центр № 1 городской клинической больницы имени Юдина и московский клинический научный центр имени Логинова.