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Ученые из Новосибирска создали жидкий пылеподавитель

Разработка дешевле аналогов в 10 раз.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали жидкий пылеподавитель. С помощью этого состава можно уменьшить загрязнение воздуха не только на производствах, но и городских улицах.

— Пылеподавитель представляет собой жидкость, в составе которой биополимеры и микроорганизмы из природных ресурсов. После распыления на грязную поверхность вещества связывают мелкие частицы пыли, и образуется тонкая пленка. Она препятствует выветриванию и выдуванию мелких частиц пыли. Препарат нетоксичен и содержит в себе бактерии, которые в дальнейшем поглощают пленку вместе с грязью, — объяснили в пресс-службе вуза.

Существуют также зарубежные пылеподавители. Но разработка новосибирских ученых состоит из отечественных материалов. Это позволило сделать российский аналог в десять раз дешевле зарубежного.

В дальнейшем ученые планирует усовершенствовать пылеподавитель и сделать его устойчивым к морозам.

наука