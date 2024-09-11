Ученые из Новосибирска создали жидкий пылеподавитель

— Пылеподавитель представляет собой жидкость, в составе которой биополимеры и микроорганизмы из природных ресурсов. После распыления на грязную поверхность вещества связывают мелкие частицы пыли, и образуется тонкая пленка. Она препятствует выветриванию и выдуванию мелких частиц пыли. Препарат нетоксичен и содержит в себе бактерии, которые в дальнейшем поглощают пленку вместе с грязью, — объяснили в пресс-службе вуза.