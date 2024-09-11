Бейонсе объяснила, почему больше не выпускает клипы

«Музыка так богата историей и инструментами. Требуются месяцы, чтобы ее переварить, исследовать и понять. Музыке нужно пространство, чтобы дышать самой собой», — поделилась Бейонсе в разговоре с GQ. Исполнительница добавила, что ее поклонники получили много визуального опыта во время последнего тура певицы Renaissance и на просмотрах посвященного ему музыкального фильма.