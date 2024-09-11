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Бейонсе объяснила, почему больше не выпускает клипы

По мнению певицы, в мире, где визуальные образы захватили все наше внимание, слушателю стоит сосредоточиться на голосе артиста.

Источник: Звук

По мнению певицы, в мире, где визуальные образы захватили все наше внимание, слушателю стоит сосредоточиться на голосе артиста.

«Музыка так богата историей и инструментами. Требуются месяцы, чтобы ее переварить, исследовать и понять. Музыке нужно пространство, чтобы дышать самой собой», — поделилась Бейонсе в разговоре с GQ. Исполнительница добавила, что ее поклонники получили много визуального опыта во время последнего тура певицы Renaissance и на просмотрах посвященного ему музыкального фильма.

Последний на сегодняшний день клип артистки на песню OTHERSIDE увидел свет в 2021-м. Ранее Бейонсе намекнула, что вскоре снова отправится на гастроли.