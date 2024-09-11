В мэрии объяснили, когда в Калининград привезут 12 троллейбусов с автономным ходом

12 новых низкопольных троллейбусов «СИНАРА-6254» с увеличенным до 40 км автономным ходом привезут в Калининград до конца года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации в среду, 11 сентября.
«Скорому появлению в Калининграде наших троллейбусов предшествовала длительная подготовка. Осенью 2023 года машина прибыла в город для прохождения тестовой эксплуатации. В рамках обкатки наши коллеги из МКП “Калининград-ГорТранс” испытывали троллейбус на маршруте № 7, а также на линиях, где необходимо было продемонстрировать автономный ход. Машина проехала почти 2,5 тыс. км и получила позитивные отзывы от персонала и пассажиров», — отметил генеральный директор ТД СТМ-заместитель гендиректора по взаимодействию с органами госвласти Группы Синара Антон Зубихин.
Калининградские троллейбусы будут иметь кузов в жёлто-зелёной гамме. Комплектация салонов предполагает наличие USB-слотов для подзарядки мобильных устройств, систем автоинформирования, видеонаблюдения и видео регистрации, откидной аппарели для маломобильных групп населения. В троллейбусах установят систему навигации ГЛОНАСС, климатические системы, анатомические сидения с антивандальным покрытием и автоматические системы пожаротушения. Машины будут обладать функцией книлинга для комфортной посадки-высадки пассажиров, а система рулевого управления — гидроусилителем, что существенно облегчит работу водителя и сделает движение более плавным.
Производство нового колесного транспорта «СИНАРА» осуществляется на Челябинском заводе городского электрического транспорта.
На прошлой неделе сообщалось, что аукцион на закупку 12 троллейбусов с автономным ходом для Калининграда приостановили. Причина — жалоба волгоградского завода «Транс-Альфа».