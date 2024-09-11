В мэрии объяснили, когда в Калининград привезут 12 троллейбусов с автономным ходом

«Скорому появлению в Калининграде наших троллейбусов предшествовала длительная подготовка. Осенью 2023 года машина прибыла в город для прохождения тестовой эксплуатации. В рамках обкатки наши коллеги из МКП “Калининград-ГорТранс” испытывали троллейбус на маршруте № 7, а также на линиях, где необходимо было продемонстрировать автономный ход. Машина проехала почти 2,5 тыс. км и получила позитивные отзывы от персонала и пассажиров», — отметил генеральный директор ТД СТМ-заместитель гендиректора по взаимодействию с органами госвласти Группы Синара Антон Зубихин.