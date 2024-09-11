Собянин: Северный речной вокзал за четыре года посетили почти 10 млн человек

«Северный речной вокзал стал не только важнейшим транспортным объектом, но и любимым местом отдыха москвичей и гостей столицы. Он работает круглый год: зимой есть каток на главной площади и лыжная трасса с пунктом проката, летом — открытый кинотеатр, площадки для тренировок на свежем воздухе, фонтаны и многое другое», — написал мэр Москвы.