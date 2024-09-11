Воронежцев предупредили о перебоях в теле и радиовещании 11 сентября

Жителей Воронежской области предупредили о перебоях в теле и радиовещании в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании на объекте «Краснолесный». Профилактика намечена на период с 10:00 до 16:00. На это время будет приостановлена передача телевизионного и радиосигнала цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.
Перебои возникнут на каналах: Первый канал, «Россия-1», ОТР, «Матч!», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ТВЦ, РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ», «Ю-ТВ», «Дисней» и «Суббота!». Перебои в работе ожидаются у радиоканалов: «Вести FM», «Дети FM», D FM, «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Маяк», «Мелодия-Воронеж», «Наше Радио», «Новое радио», «Комсомольская правда», «7 на 7 холмах», NRJ (Энерджи), «Благовестие», «Радио России», «Ударная волна», Love Radio, «МИР», «Ретро FМ», «Русский хит», «Русское радио».
Неудобства ощутят более пяти тысяч человек, это население микрорайона.