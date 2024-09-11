Воронежцев предупредили о перебоях в теле и радиовещании 11 сентября

Жителей Воронежской области предупредили о перебоях в теле и радиовещании в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании на объекте «Краснолесный». Профилактика намечена на период с 10:00 до 16:00. На это время будет приостановлена передача телевизионного и радиосигнала цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2.