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Полицейские опровергли появление серийного преступника в Иркутске

Информацию о появлении преступника обсуждали в родительских чатах.

Источник: Комсомольская правда

Новость о появлении в областном центре преступника, который угрожает девушкам, опровергли правоохранители. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, тему обсуждали обеспокоенные родители в общих чатах. Об этом оперативникам рассказали работники образования.

— Оперативная обстановка на территории региона находится под контролем и на территории областного центра преступлений указанной тематики не зафиксировано, тем более усматривающих признаки серийности, — пояснили полицейский.

Полицейские еще раз призвали и напомнили, что доверять информации в сети Интернет можно только из проверенных источников.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в республики Бурятия завершились поиски 74-летнего дедушки звезды КВН Татьяны Нежельской. Пенсионера искали неделю и обнаружили в лесу, мертвым.