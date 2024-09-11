Полицейские опровергли появление серийного преступника в Иркутске

Новость о появлении в областном центре преступника, который угрожает девушкам, опровергли правоохранители. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, тему обсуждали обеспокоенные родители в общих чатах. Об этом оперативникам рассказали работники образования.
— Оперативная обстановка на территории региона находится под контролем и на территории областного центра преступлений указанной тематики не зафиксировано, тем более усматривающих признаки серийности, — пояснили полицейский.
Полицейские еще раз призвали и напомнили, что доверять информации в сети Интернет можно только из проверенных источников.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в республики Бурятия завершились поиски 74-летнего дедушки звезды КВН Татьяны Нежельской. Пенсионера искали неделю и обнаружили в лесу, мертвым.