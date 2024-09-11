Полицейские опровергли появление серийного преступника в Иркутске

Новость о появлении в областном центре преступника, который угрожает девушкам, опровергли правоохранители. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, тему обсуждали обеспокоенные родители в общих чатах. Об этом оперативникам рассказали работники образования.