В Екатеринбурге проведут осенний субботник

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил провести в городе осенью «месячник чистоты» в формате общегородского субботника с участием коммунальных служб, организаций и горожан. Субботники проведут по утвержденному плану во всех районах Екатеринбурга.
— Это наш общий дом, о котором мы все должны заботиться, — подчеркнул Алексей Орлов.
Также глава Екатеринбурга отреагировал на предложение жителей Академического района привести в порядок Мичуринский сквер. Мэр дал обещание обратить на этот вопрос внимание главы Академического района.
Ранее Алексей Орлов заявил о том, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 16 сентября 2024 года.