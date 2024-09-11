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В Екатеринбурге проведут осенний субботник

Глава города предложил всем вместе почистить Мичуринский сквер.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов предложил провести в городе осенью «месячник чистоты» в формате общегородского субботника с участием коммунальных служб, организаций и горожан. Субботники проведут по утвержденному плану во всех районах Екатеринбурга.

— Это наш общий дом, о котором мы все должны заботиться, — подчеркнул Алексей Орлов.

Также глава Екатеринбурга отреагировал на предложение жителей Академического района привести в порядок Мичуринский сквер. Мэр дал обещание обратить на этот вопрос внимание главы Академического района.

Ранее Алексей Орлов заявил о том, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 16 сентября 2024 года.

ЖКХ