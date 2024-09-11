Омских журналистов приглашают к участию в областном журналистском конкурсе «В фокусе — НКО»!

Конкурс проводится в рамках проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО, социального служения студенческой молодежи», реализуемого ЦРОИ с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области.