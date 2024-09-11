Омских журналистов приглашают к участию в областном журналистском конкурсе «В фокусе — НКО»!

Предмет Конкурса — опубликованные/вышедшие в эфир, размещенные в иных медиа в период с 1 ноября 2023 по 30 октября 2024 года материалы разных жанров, освещающие деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).
Конкурс проводится по 14 номинациям:
• СМИ, регулярно освещающее деятельность СО НКО;
• журналист/корреспондент, регулярно освещающий деятельность СО НКО;
• лучший телесюжет по проблематике СО НКО;
• лучший радиосюжет по проблематике СО НКО;
• лучшая телепрограмма;
• лучшая радиопрограмма;
• лучший проблемно-аналитический материал в печатных СМИ по проблематике СО НКО;
• лучшая публикация в интернет-СМИ по проблематике СО НКО;
• лучший фоторепортаж по проблематике СО НКО;
• самый резонансный материал-событие по проблематике СО НКО (на конкурс представляется как сам журналистский материал, так и информация, подтверждающая положительные последствия данной публикации);
• «Дебют»: лучший материал начинающего журналиста по проблематике СО НКО;
• лучшее интервью в СМИ по проблематике СО НКО.
• СМИ — за весомый вклад в развитие СО НКО (по представлению организаторов/жюри);
• журналист — за весомый вклад в развитие СО НКО (по представлению организаторов/жюри).
Организаторами Конкурса являются:
— Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив» (ЦРОИ),
— Министерство внутренней политики Омской области,
— кафедра журналистики и медиалингвистики ФГБУ ВО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского».
Конкурс проводится в рамках проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО, социального служения студенческой молодежи», реализуемого ЦРОИ с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области.
Прием материалов с пометкой «Конкурс СМИ» по эл. почте: info@omskngo.ru.
Омская региональная общественная организация "Центр развития.
общественных инициатив". г. Омск, ул. Красный путь, 9, каб. 327,
Контактные телефоны: 23−23−20, 8−913−966−43−83 Порядок проведения, представления материалов на Конкурс, отбора победителей и призёров, организационное обеспечение отражены в Положении о Конкурсе.
Положение — сайт ЦРОИ, раздел «Актуально» omskngo.ru/aktualno
В конце ноября состоится подведение итогов Конкурса и награждение победителей и участников.