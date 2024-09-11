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Омских журналистов приглашают к участию в областном журналистском конкурсе «В фокусе — НКО»!

Заявки принимаются по 8 ноября 2024.

Источник: Комсомольская правда

Предмет Конкурса — опубликованные/вышедшие в эфир, размещенные в иных медиа в период с 1 ноября 2023 по 30 октября 2024 года материалы разных жанров, освещающие деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО).

Конкурс проводится по 14 номинациям:

• СМИ, регулярно освещающее деятельность СО НКО;

• журналист/корреспондент, регулярно освещающий деятельность СО НКО;

• лучший телесюжет по проблематике СО НКО;

• лучший радиосюжет по проблематике СО НКО;

• лучшая телепрограмма;

• лучшая радиопрограмма;

• лучший проблемно-аналитический материал в печатных СМИ по проблематике СО НКО;

• лучшая публикация в интернет-СМИ по проблематике СО НКО;

• лучший фоторепортаж по проблематике СО НКО;

• самый резонансный материал-событие по проблематике СО НКО (на конкурс представляется как сам журналистский материал, так и информация, подтверждающая положительные последствия данной публикации);

• «Дебют»: лучший материал начинающего журналиста по проблематике СО НКО;

• лучшее интервью в СМИ по проблематике СО НКО.

• СМИ — за весомый вклад в развитие СО НКО (по представлению организаторов/жюри);

• журналист — за весомый вклад в развитие СО НКО (по представлению организаторов/жюри).

Организаторами Конкурса являются:

— Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных инициатив» (ЦРОИ),

— Министерство внутренней политики Омской области,

— кафедра журналистики и медиалингвистики ФГБУ ВО «Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского».

Конкурс проводится в рамках проекта «Региональный ресурсный центр для развития и поддержки СОНКО, социального служения студенческой молодежи», реализуемого ЦРОИ с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и при поддержке Министерства труда и социального развития Омской области.

Прием материалов с пометкой «Конкурс СМИ» по эл. почте: info@omskngo.ru.

Омская региональная общественная организация "Центр развития.

общественных инициатив". г. Омск, ул. Красный путь, 9, каб. 327,

Контактные телефоны: 23−23−20, 8−913−966−43−83 Порядок проведения, представления материалов на Конкурс, отбора победителей и призёров, организационное обеспечение отражены в Положении о Конкурсе.

Положение — сайт ЦРОИ, раздел «Актуально» omskngo.ru/aktualno

В конце ноября состоится подведение итогов Конкурса и награждение победителей и участников.