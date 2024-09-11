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Уникальные самородки янтаря добыли в Калининградской области

Калининградский янтарный комбинат добыл четыре уникальных образца солнечного камня весом более одного килограмма — практически половину из всех найденных самородков в этом году.

Источник: Янтарный край

Крупные камни нашли при разработке пласта, богатого янтарём.

Самородки получили имена: «Офицерский», «Горняк», «Первоклассник» и «Сувенир Балтики». Первые три камня имеют примерно одинаковую весовую категорию. «Сувенир Балтики» — самый крупный из четверки, его вес составляет 2124 грамма.

Уникальные образцы янтаря добыты из Приморского карьера в результате размыва морской водой. Специалист-геммолог Янтарного комбината Анна Дугина отметила, что огромную роль в появлении таких участков сыграли условия в момент формирования пласта — например, лесной пожар, который привел к резкому увеличению температуры и способствовал обильному смолоистечению.