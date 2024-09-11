В Екатеринбурге умер директор Музея наивного искусства Андрей Бобрихин

«Андрей Анатольевич был не только профессионалом своего дела, но и человеком с большим сердцем и глубоким пониманием искусства. Его любовь к наивному искусству была безграничной, и он делал все возможное, чтобы делиться своим знанием и страстью с другими», — написали в музее.