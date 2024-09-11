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В Екатеринбурге умер директор Музея наивного искусства Андрей Бобрихин

В Екатеринбурге в возрасте 63 лет скончался директор Музея наивного искусства Андрей Бобрихин, рассказали в Музее изобразительных искусств Екатеринбурга (ЕМИИ), в структуру которого входит Музей наива.

Источник: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

Прощание с Андреем Бобрихиным состоится 13 сентября в Храме Рождества Христова. Он родился в Одессе, с 1992 года жил в Екатеринбурге. Музей наивного искусства Андрей Бобрихин возглавлял семь лет, занимался организацией выставок, проводил исследования в области этнографии и культурологии.

«Андрей Анатольевич был не только профессионалом своего дела, но и человеком с большим сердцем и глубоким пониманием искусства. Его любовь к наивному искусству была безграничной, и он делал все возможное, чтобы делиться своим знанием и страстью с другими», — написали в музее.

Музей наивного искусства — подразделение Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ). Он был открыт в 2017 году в доме Г. С. Кудрина, коллекция музея собиралась на протяжении более 25 лет.