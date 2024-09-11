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Завтра в Омской области потеплеет до +23 градусов

Антициклон, принесший в Омскую область потепление, продолжает влиять на погоду в регионе.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 762 мм рт. ст. +19°

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни столбики термометров местами поднимутся до +22..+23 градусов.

В четверг, 12 сентября, дневная температура в Омской области составит +16…+21 градуа. В пятницу, 13 сентября, воздух прогреется до +18…+23 градусов. В субботу, 14 сентября, в регионе будет +17…+22 градуса.

Существенных осадков в конце недели, пока не прогнозируется. В ночные и утренние часы 12 сентября местами возможен туман.

Однако, согласно данным различных погодных сервисов, уже на следующей неделе в Омской области снова похолодает.