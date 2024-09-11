Завтра в Омской области потеплеет до +23 градусов

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни столбики термометров местами поднимутся до +22..+23 градусов.
В четверг, 12 сентября, дневная температура в Омской области составит +16…+21 градуа. В пятницу, 13 сентября, воздух прогреется до +18…+23 градусов. В субботу, 14 сентября, в регионе будет +17…+22 градуса.
Существенных осадков в конце недели, пока не прогнозируется. В ночные и утренние часы 12 сентября местами возможен туман.
Однако, согласно данным различных погодных сервисов, уже на следующей неделе в Омской области снова похолодает.