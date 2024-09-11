В социальных сетях появилось видео, как двое подростков справляют нужду на БТР-80, стоящий в сквере Победы. Снимавшая видео девушка восхищалась поступком друзей. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются лица, совершивших преступление.
Следком Башкирии завел дело на подростков, которые справили нужду на БТР
Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества. Странный инцидент произошел в Нефтекамске.