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Следком Башкирии завел дело на подростков, которые справили нужду на БТР

Следком Башкирии возбудил уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества. Странный инцидент произошел в Нефтекамске.

В социальных сетях появилось видео, как двое подростков справляют нужду на БТР-80, стоящий в сквере Победы. Снимавшая видео девушка восхищалась поступком друзей. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются лица, совершивших преступление.