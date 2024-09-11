Следком Башкирии завел дело на подростков, которые справили нужду на БТР

В социальных сетях появилось видео, как двое подростков справляют нужду на БТР-80, стоящий в сквере Победы. Снимавшая видео девушка восхищалась поступком друзей. В данный момент проводятся следственно-оперативные мероприятия, устанавливаются лица, совершивших преступление.