Ученые Ростовской области отметили рост промысловых моллюсков в Азовском море

Ученые Ростовской области отметили увеличение числа промысловых моллюсков, ракообразных и личинок хирономид в Азовском море и связанных с ним водоемах. Об этом говорится на сайте Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
— На динамику популяций повлияло повышение уровня солености Азовского моря, — отмечают эксперты.
Новые выводы сделали после экспедиционных исследований в соленых озерах Северного Приазовья. Популяцию промысловых беспозвоночных оценивали с 5 по 11 сентября.
К слову, накануне донские ученые получили патент на способ производства сушеной медузы, который исключает ее прилипание к полотну во время приготовления и помогает увеличить содержание белка в продукте. Ранее исследователи предлагали засаливать медуз.