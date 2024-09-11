Товары будут продаваться за границей под брендом «Сделано в Тавриде»

По словам Ирины Кивико, использование общего бренда для крымских производителей позволит сделать регион более узнаваемым и упростить продвижение товаров на международном уровне. Однако окончательное решение об утверждении бренда пока не принято, этот вопрос обсуждается с предпринимателями. Планируется, что внедрение регионального бренда в Крыму состоится этой осенью.