Товары будут продаваться за границей под брендом «Сделано в Тавриде»

Об этом сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико во время пленарного заседания регионального этапа конкурса «Экспортер года».
По словам Ирины Кивико, использование общего бренда для крымских производителей позволит сделать регион более узнаваемым и упростить продвижение товаров на международном уровне. Однако окончательное решение об утверждении бренда пока не принято, этот вопрос обсуждается с предпринимателями. Планируется, что внедрение регионального бренда в Крыму состоится этой осенью.
Министр выразила уверенность, что косметика, ювелирные изделия и текстиль из Крыма будут пользоваться спросом за рубежом. Она подчеркнула стремление производителей увеличить объёмы производства и расширить географию продаж.