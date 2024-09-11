В челябинской мэрии показали, как благоустраивают набережную в Чурилово

Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы для обустройства тропиночной сети и велодорожки, мест для спортивной и детской площадок. Рабочие прокладывают кабель для наружного освещения и системы видеонаблюдения, устанавливают опоры.
Благоустройство территории пройдёт в два этапа:
- до конца ноября этого года заасфальтируют тротуарную сеть, обустроят освещение, установят современные детские и спортивные комплексы, скамейки и урны, проведут озеленение;
- в следующем году обустроят парковку, спуск к воде и систему видеонаблюдения.
В мэрии Челябинска добавили, что новую набережную создают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Также в Челябинске за полмиллиарда рублей построят новую дамбу и «рыбацкую набережную» на реке Миасс за гипермаркетом «Лента». К концу 2025 года собираются благоустроить участок берега протяжённостью 842,5 метра.