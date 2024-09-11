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В челябинской мэрии показали, как благоустраивают набережную в Чурилово

На берегу Первого озера в районе улицы Эльтонской 2-й появится новое общественное пространство общей площадью более 4 гектаров. Об этом рассказали в пресс-службе челябинской мэрии, а также показали, как проходят работы по благоустройству объекта.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

Сейчас подрядчик ведёт подготовительные работы для обустройства тропиночной сети и велодорожки, мест для спортивной и детской площадок. Рабочие прокладывают кабель для наружного освещения и системы видеонаблюдения, устанавливают опоры.

Благоустройство территории пройдёт в два этапа:

  • до конца ноября этого года заасфальтируют тротуарную сеть, обустроят освещение, установят современные детские и спортивные комплексы, скамейки и урны, проведут озеленение;
  • в следующем году обустроят парковку, спуск к воде и систему видеонаблюдения.

В мэрии Челябинска добавили, что новую набережную создают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Также в Челябинске за полмиллиарда рублей построят новую дамбу и «рыбацкую набережную» на реке Миасс за гипермаркетом «Лента». К концу 2025 года собираются благоустроить участок берега протяжённостью 842,5 метра.