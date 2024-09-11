Жильцы ростовской многоэтажки переходят на прямые расчеты за электроэнергию

В последнее время в Ростовской области стало все больше поступать жалоб на недобросовестную работу ТСЖ. И решения по этим жалобам часто принимаются в пользу жильцов. Так, жители дома по улице Разина 1 в Ростове-на-Дону с августа 2024 года оплачивают электроэнергию, минуя ТСЖ. Причиной таких изменений стали систематические нарушения ТСЖ по срокам оплаты и задолженность перед энергетиками более 700 тысяч рублей. Такое решение об оплате электроэнергии напрямую поставщику было принято Арбитражным судом Ростовской области.