Жильцы ростовской многоэтажки переходят на прямые расчеты за электроэнергию

В последнее время в Ростовской области стало все больше поступать жалоб на недобросовестную работу ТСЖ. И решения по этим жалобам часто принимаются в пользу жильцов. Так, жители дома по улице Разина 1 в Ростове-на-Дону с августа 2024 года оплачивают электроэнергию, минуя ТСЖ. Причиной таких изменений стали систематические нарушения ТСЖ по срокам оплаты и задолженность перед энергетиками более 700 тысяч рублей. Такое решение об оплате электроэнергии напрямую поставщику было принято Арбитражным судом Ростовской области.
Благодаря вынесенному решению жильцы 130 квартир смогли отказаться от услуг посредника, который не справлялся со своими обязательствами. Также оно обеспечит прозрачность расчетов — защитит средства от нецелевого использования и упростит сам процесс оплаты. В счетах, выставленных за август, уже были отражены, как индивидуальное потребление, так и общедомовые нужды.
При этом жильцам не нужно подписывать никаких дополнительных договоров, они заключаются автоматически.
Гарантирующий поставщик отмечает, что ситуация на Разина 1 — не единичный случай. С недобросовестными товариществами собственников жилья «ТНС энерго» ведет активную борьбу. В настоящее время рассматривается вопрос о полном расторжении договоров еще с 10 ТСЖ.