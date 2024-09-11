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Эминем выпустит делюкс-издание альбома The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)

Хип-хоп-музыкант Эминем в соцсетях анонсировал расширенное издание своей недавней пластинки The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Лонгплей получит название Expanded Mourner’s Edition.

Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант Эминем в соцсетях анонсировал расширенное издание своей недавней пластинки The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Лонгплей получит название Expanded Mourner’s Edition.

Артист также выпустил короткий трейлер. В нем Эминем покупает пакет молока, на котором написано, что его альтер-эго Слим Шейди исчез. Продавца в магазине играет музыкальный продюсер и рэпер The Alchemist.

Expanded Mourner's Edition увидит свет уже 13 сентября. Никаких дополнительных подробностей о нем пока нет. За день до релиза исполнитель впервые за два года выступит на MTV Video Music Awards.