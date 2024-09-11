Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис в 2024 году: итоги встречи

Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис прошли в США перед выборами президента в 2024 году. Рассмотрим основные заявления оппонентов.
Когда и где прошли дебаты Трампа и Харрис
Команды кандидатов согласовали студию телеканала ABC в Филадельфии, штат Пенсильвания. Модераторами встречи стали телеведущие Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.
Дебаты начались 10 сентября в 21:00 по восточному времени (или 11 сентября в 4:00 МСК) и продлились 90 минут. Прямую трансляцию события вели крупнейшие американские и мировые СМИ.
После спора кандидаты на пост главы Белого дома вернулись в штабы для анализа результатов и подготовки к выборам в ноябре 2024 года.
Как проходили дебаты кандидатов в президенты США
Во время дебатов предусмотрели две рекламные паузы, при этом в перерывах участникам запретили общаться с помощниками и советниками. Присутствие зрителей в студии также исключили.
Право первой отвечать на вопросы модераторов получила Камала Харрис, кандидат от демократов. Дональду Трампу, кандидату от республиканцев, досталась привилегия завершить дебаты. Регламент предусматривал две минуты на ответ, две минуты — на прения с противником, минуту — на уточнения. В промежутках между вопросами микрофоны выступающих отключали, что не позволило сторонам перебивать друг друга.
Трамп — опытный участник дебатов, тогда как для лидера демократов подобная встреча — первая. Проблемой для Харрис мог стать запрет на использование заранее заготовленных заметок. Ее команда также высказалась против отключения микрофонов. Дело в том, что эксцентричный Дональд на предыдущих дебатах часто перекрикивал собеседника: эта стратегия оказалась для него не самой удачной.
Перед началом дебатов Харрис протянула руку Трампу и предложила хорошо поспорить. Тот ответил взаимностью, тогда как перед встречей с бывшим кандидатом от демократов Джо Байденом рукопожатие не состоялось.
Оба кандидата чувствовали себя уверенно. Трамп выступал в привычной для себя манере, резко критикуя действующую администрацию. Харрис, несмотря на первый подобный опыт, удачно парировала выпады экс-президента США. Стороны традиционно обвиняли друг друга во лжи: Трамп указал сопернице на вранье шесть раз, Харрис же назвала визави лжецом пять раз. Периодически политики закатывали глаза и демонстративно смеялись, что породило волну мемов.
Американские СМИ подсчитали, что лидер республиканцев говорил на пять минут дольше: 42 минуты 52 секунды против 37 минут 36 секунд. После встречи кандидаты поблагодарили модераторов и вышли из студии, даже не попрощавшись друг с другом.
Ключевые темы и заявления Трампа и Харрис на дебатах
Кандидаты в президенты США затронули на дебатах темы экономики, нелегальной миграции, внешней политики и абортов. Не обошли спикеры и ситуацию вокруг Украины.
Планы на экономику
Первым делом на прошедших дебатах обсудили растущую инфляцию и большой госдолг. Опытный бизнесмен Трамп заявил, что у команды Харрис нет четкого плана по улучшению экономики США. Сам республиканец намерен спасать положение дел с помощью значительных пошлин на иностранные товары. «У нее нет никакого экономического плана, она скопировала план Байдена», — резюмировал Трамп.
Камала Харрис в ответ сообщила о готовом плане по улучшению положения среднего класса. Преемница Байдена обвинила оппонента в том, что после его руководства осталась «ужасная экономика и здравоохранение», и действующей администрации пришлось «устранять все, что натворил Трамп». По ее мнению, лидер республиканцев работает лишь в интересах богатых американцев.
Дональд ответил, что отлично справился с регулированием экономики во время ковида. Он также обвинил соперницу в том, что демократы нетактично вывели Байдена из политической борьбы. «Где наш президент? Мы даже не знаем, президент ли он. Его вышвырнули из этой президентской гонки, как собаку какую-то. Мы не знаем, жив ли он вообще», — возмутился Трамп.
Проблемы внешней политики
Одна из главных претензий Трампа к администрации Байдена на дебатах — провальная операции США в Афганистане. На тот факт, что после вывода войск Вашингтон оставил талибам* тысячи единиц военной техники и оружия, Харрис ответить было нечем.
Отдельно лидер республиканцев похвалил премьер-министра Венгрии, напомнив о мирных инициативах Будапешта. «Виктор Орбан — один из самых уважаемых политиков, они называют его сильным, серьезным мужчиной, умным премьером Венгрии», — подчеркнул Трамп.
Камала Харрис настояла на том, что США должны победить в соперничестве с главным возможным противником — Китаем. На взгляд вице-президента, Трамп «продал» страну Пекину, а администрация Байдена делает все возможное для сдерживания новой сверхдержавы.
Украинский конфликт
Тема конфликта на Украине стала одной из центральных, и кандидаты в президенты США упомянули Путина и Россию порядка 15 раз.
Дональд Трамп в очередной раз заявил, что смог бы завершить конфликт в течение 24 часов с момента своей победы. Он упрекнул действующего главу Белого дома в том, что тот ни разу не позвонил Путину и не попытался закончить конфликт. «Я знаю Зеленского, я знаю Путина, у нас хорошие отношения, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Его за что уважать? Я урегулирую этот вопрос еще до того, как вступлю в должность. При мне это не началось бы», — заверил лидер республиканцев. Он также добавил, что хочет скорейшего завершения военных действий.
Камала же подтвердила свое участие в подготовке Киева к долгому противостоянию с Россией. «Я встречалась с Зеленским, я поделилась с ним американскими разведданными, как он мог защитить себя. Несколько дней спустя я отправилась на восточный фланг НАТО, в Польшу и Румынию. И благодаря работе, которую проделали я и другие люди, мы объединили 50 стран, чтобы поддержать Украину в ее защите. И это благодаря нашей поддержке, нашей ПВО, боеприпасам, артиллерии, “Джавелинам”, танкам “Абрамс”, которые мы предоставили», — сообщила Харрис. По ее словам, при Трампе Путин бы уже «сидел в Киеве, поглядывая на Европу».
Нелегальная миграция и «вмешательство» в американские выборы
Здесь обошлось без сенсаций. Трамп традиционно обвинил Харрис и действующую администрацию в росте числа нелегальных мигрантов, угрожающих безопасности американцев. На что модератор встречи, в чьи задачи входил оперативный фактчекинг, привел статистику со снижением уровня насильственной преступности в США. Республиканец в цифры не поверил.
В ответ демократ напомнила, что Трамп сам обвиняется в нескольких преступлениях экономического и сексуализированного характера. По ее мнению, после выборов он намерен стать диктатором. С последним Дональд категорически не согласился: «Они говорят, что я угроза демократии. Так это они угроза демократии. Они угрожают демократии своим фейковым расследованием».
Республиканец добавил, что его оппонент — марксистка. Он закончил выступление, назвав Байдена худшим президентом в истории США, а Харрис — худшим вице-президентом.
Кто победил на дебатах
Окончательные итоги прошедшей встречи Харрис и Трампа станут известны позже. Предварительные публикации американских СМИ говорят об улучшении позиций кандидата от Демократической партии (1). Согласно опросу, проведенному телеканалом CNN, 45% от зарегистрированных и наблюдавших за дебатами избирателей высказались о положительном отношении к Камале. До встречи в прямом эфире этот показатель составлял лишь 39% (2).
Рупор Республиканской партии, телеканал Fox News, ожидаемо выступил за Трампа. СМИ утверждает, что модераторы встречи предвзято относились к кандидатам, из-за чего экс-президент отвечал сразу трем противникам (3). Руководство канала предлагает провести вторые дебаты, но уже на их площадке (4).
Сами кандидаты дебаты оценили положительно. Дональд Трамп назвал их лучшими за свою политическую карьеру: «Я думаю, что это было действительно хорошо. Нас было трое против одного, но я это предвидел» (5). Команда Харрис также осталась довольна прошедшей встречей: демократы удивились тому, как легко республиканец поддавался на провокации (6).
Итоги дебатов Трампа и Харрис: основные тезисы и выводы
Таким образом, на дебатах стороны вновь проговорили основные предвыборные позиции по вопросам внутренней и внешней политики. Трамп в этот раз вел себя чуть сдержаннее, чем во время общения с Джо Байденом; Харрис же справилась с первыми в своей политической карьере столь серьезными дебатами. Ниже приведем ключевые тезисы кандидатов.
Камала Харрис считает, что:
1. Трамп ухудшил состояние демократии в США до уровня времен Гражданской войны.
2. Действия Дональда Трампа стали главной причиной начала «торговых войн».
3. В случае победы Трамп лишит женщин права на аборты.
4. Есть необходимость создать «самую смертоносную» армию в США.
5. Нужно снизить зависимость США от импорта нефти.
6. Трамп хочет стать диктатором.
В то же время Дональд Трамп:
1. Не признает поражение на выборах 2020 года.
2. Хочет скорейшего завершения украинского конфликта.
3. Планирует ввести крупные ввозные пошлины на импортные товары.
4. Обвиняет Байдена в отсутствии контактов с Россией.
5. Уверен, что демократы приведут США к третьей мировой войне.
6. Считает Камалу Харрис сторонницей марксистской идеологии.
* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.
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Автор: Андрей Пунько