Дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис в 2024 году: итоги встречи

Дональд Трамп в очередной раз заявил, что смог бы завершить конфликт в течение 24 часов с момента своей победы. Он упрекнул действующего главу Белого дома в том, что тот ни разу не позвонил Путину и не попытался закончить конфликт. «Я знаю Зеленского, я знаю Путина, у нас хорошие отношения, они уважают меня. Они не уважают Байдена. Его за что уважать? Я урегулирую этот вопрос еще до того, как вступлю в должность. При мне это не началось бы», — заверил лидер республиканцев. Он также добавил, что хочет скорейшего завершения военных действий.