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40 детей спасли от алкогольного отравления в Иркутске с начала 2024 года

Маленьких пациентов спасали от интоксикации в Ивано-Матренинской больнице.

Источник: Комсомольская правда

С начала 2024 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице спасли 40 детей с диагнозом «алкогольная интоксикация». Об этом сообщили в тг-канале медучреждения. В тяжелых случаях детей отправили в реанимацию и только после стабилизации состояния переводили в стационар. Самому маленькому из отравившихся алкоголем было девять лет.

— С 5,1 промилле алкоголя в крови в реанимацию госпитализировали 15-летнего подростка. Врачи буквально вытащили парня с того света. Придя в себя, он рассказал, что выпил один литр самогона на спор, — поделились медики.

Летов привезли двух девочек десяти лет. Когда они поступили в крови было обнаружено больше двух промилле алкоголя. Оказалось, что они отдыхали на берегу и попросили взрослого купить им выпить. Также три раза в отделение острых отравлений попадала 14-летняя школьница. Когда она понимала, что выпила слишком много — вызывала такси и говорила адрес больницы.