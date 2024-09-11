40 детей спасли от алкогольного отравления в Иркутске с начала 2024 года

С начала 2024 года в Ивано-Матренинской детской клинической больнице спасли 40 детей с диагнозом «алкогольная интоксикация». Об этом сообщили в тг-канале медучреждения. В тяжелых случаях детей отправили в реанимацию и только после стабилизации состояния переводили в стационар. Самому маленькому из отравившихся алкоголем было девять лет.
— С 5,1 промилле алкоголя в крови в реанимацию госпитализировали 15-летнего подростка. Врачи буквально вытащили парня с того света. Придя в себя, он рассказал, что выпил один литр самогона на спор, — поделились медики.
Летов привезли двух девочек десяти лет. Когда они поступили в крови было обнаружено больше двух промилле алкоголя. Оказалось, что они отдыхали на берегу и попросили взрослого купить им выпить. Также три раза в отделение острых отравлений попадала 14-летняя школьница. Когда она понимала, что выпила слишком много — вызывала такси и говорила адрес больницы.