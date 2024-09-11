«Четвертый месяц лета»: Погода во второй половине сентября в Петербурге порадует теплом

В Петербурге с середины второй недели сентября началось небольшое похолодание и пришли дожди. Но задержится такая погода ненадолго. Уже к концу недели тепло вновь вернется в город. И сохранится оно на всю вторую следующую неделю, с 16 по 22 сентября. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура в эти дни будет держаться в пределах от +20 до +25 градусов. Об этом пишет «Петербург2».
— Сегодня и завтра по городу и области, возможно, пройдут дожди, но они будут кратковременного характера. Это связано с фронтальной зоной, которая находится недалеко от Петербурга. Поэтому и похолодает на один-три градуса. Но начиная с пятницы, 13 сентября, будет преобладать сухая погода, а столбик термометра вновь поднимется до +25 градусов. Такая погода ожидается и на следующей неделе. Это просто четвертый месяц лета, — отметил синоптик.
К слову, в Северной столице с начала сентября еще не было ни дня, когда воздух днем не прогревался бы отметки в +20 градусов. Из-за этого средняя температура в первой декаде месяца превысила норму где-то на пять градусов, резюмировал синоптик.