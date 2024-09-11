«Четвертый месяц лета»: Погода во второй половине сентября в Петербурге порадует теплом

— Сегодня и завтра по городу и области, возможно, пройдут дожди, но они будут кратковременного характера. Это связано с фронтальной зоной, которая находится недалеко от Петербурга. Поэтому и похолодает на один-три градуса. Но начиная с пятницы, 13 сентября, будет преобладать сухая погода, а столбик термометра вновь поднимется до +25 градусов. Такая погода ожидается и на следующей неделе. Это просто четвертый месяц лета, — отметил синоптик.