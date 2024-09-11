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«Четвертый месяц лета»: Погода во второй половине сентября в Петербурге порадует теплом

Тепло до +25 градусов ожидается в Петербурге во второй половине сентября.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 88% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

В Петербурге с середины второй недели сентября началось небольшое похолодание и пришли дожди. Но задержится такая погода ненадолго. Уже к концу недели тепло вновь вернется в город. И сохранится оно на всю вторую следующую неделю, с 16 по 22 сентября. Как рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, температура в эти дни будет держаться в пределах от +20 до +25 градусов. Об этом пишет «Петербург2».

— Сегодня и завтра по городу и области, возможно, пройдут дожди, но они будут кратковременного характера. Это связано с фронтальной зоной, которая находится недалеко от Петербурга. Поэтому и похолодает на один-три градуса. Но начиная с пятницы, 13 сентября, будет преобладать сухая погода, а столбик термометра вновь поднимется до +25 градусов. Такая погода ожидается и на следующей неделе. Это просто четвертый месяц лета, — отметил синоптик.

К слову, в Северной столице с начала сентября еще не было ни дня, когда воздух днем не прогревался бы отметки в +20 градусов. Из-за этого средняя температура в первой декаде месяца превысила норму где-то на пять градусов, резюмировал синоптик.