В омских школах начали закрывать классы на карантин

В Омске с ростом заболеваемости ОРВИ начали частично закрывать на карантин школы и детские сады.
По данным департамента образования мэрии Омска, на 11 сентября по причине большого количества заболевших уже закрыты шесть классов в двух школах и пять групп в четырёх детских садах. Общее количество заболевших школьников составляет 140 человек, детсадовцев — 128 человек.
В Роспотребнадзоре по Омской области ранее сообщали о росте количестве заболевших коронавирусом. По данным за неделю со 2 по 8 сентября зарегистрировано 377 случаев заболевания COVID-19. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости вырос на 27,4%.
Также в Омской области стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцина ставится бесплатно и по рекомендации специалистов, лучше всего привиться от гриппа до его сезонного подъёма — с сентября по ноябрь.