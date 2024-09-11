В Крыму фиксируется всплеск популяции Черной вдовы

Крымчане стали все чаще видеть ядовитых пауков. Черная вдова встречается в разных уголках полуострова, но чаще всего в степном районе. Яд этих пауков действительно опасен для человека, но паук не охотится за людьми. Об этом говорит доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов, сообщают РИА Новости.