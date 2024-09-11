В Крыму фиксируется всплеск популяции Черной вдовы

Крымчане стали все чаще видеть ядовитых пауков. Черная вдова встречается в разных уголках полуострова, но чаще всего в степном районе. Яд этих пауков действительно опасен для человека, но паук не охотится за людьми. Об этом говорит доцент кафедры экологии и зоологии Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Сергей Леонов, сообщают РИА Новости.
«Чаще всего они обитают в степных районах. Да, их яд опасен, особенно для аллергиков, но каракурты на людей не охотятся».
Паук может укусить, только если с ним соприкоснуться и разозлить. Специалист рекомендует не убивать паукообразное, а накрыть его баночкой и отнести в удаленное место.
В случае укуса необходимо немедленно обратится к врачу. Яд каракуртов намного сильнее яда крымских тарантулов и вполне может привести к летальному исходу. Сам паук не очень большой. Размер его тела не более 1,5 сантиметров. Он имеет характерный черный окрас и круглое брюхо. Иногда на нем есть красные пятна.
К слову, в Крыму встречается немало более крупных паукообразных, яд которых практически безвреден для человек. Например, можно встретить домового паука — Тегенарию.