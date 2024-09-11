«Играет с котом и приучилась к лотку»: сибиряк нашел в заброшенном доме раненую рысь и назвал Кирой

— В эти выходные я вновь поеду в дедовский дом и возьму Киру с собой. Если убежит — значит так оно и надо. А если решит остаться, что же, пусть продолжает жить у нас. В таком случае нужно будет сделать для рыси вольер, условия которого будут максимально приближены к природе, чтобы она могла свободно в нем прыгать и лазить. А также показать ее ветеринару, взять разрешение на содержание дикого животного. Если все получится, я был бы этому рад!