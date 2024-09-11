«Играет с котом и приучилась к лотку»: сибиряк нашел в заброшенном доме раненую рысь и назвал Кирой

Рысенок по кличке Кира поселилась несколько недель назад в одном из частных домов в поселке Залари Иркутской области. Ее мать, вероятно, убили охотники. А раненого дикого малыша случайно в тайге нашел 41-летний Александр Чубаков. Спас, вылечил и уже даже приручил. Подробнее в материале КП-Иркутск.
Вскрыл полы и увидел рысенка.
— В Заларинском районе, в заброшенной деревне «Черная Речка» остался дом, в котором жили мои бабушка и дедушка, — рассказывает Александр Чубаков. — В 1980-х годах деревню расформировали, все жители уехали. Осталось буквально домов 10−15. Этого места даже на карте не найти. Дом деда, как раз, более-менее сохранился. А вокруг одна тайга и несколько охотничий угодий неподалеку…
Александру пришла идея восстановить дом своих предков, вернуть ему прежний облик. В будние дни сибиряк трудится в Иркутске, на предприятии, которое занимается производством вездеходной техники. А в выходные дни приезжает в место, где прошло его детство, и, вооружившись инструментами, занимается реставрацией дома. Работы начал летом этого года.
В начале августа мужчина вскрыл полы и, неожиданно, под старыми гнилыми досками обнаружил маленького рысенка. На вид, от рождения ему было буквально 2−3 месяца.
— Как он там оказался? Дело в том, что в подпольном пространстве под домом есть так называемые отдушины для вентиляции воздуха. Вдобавок окна и двери не всегда закрыты. Вероятно, забежал вовнутрь. Сколько он там пробыл, неизвестно. Как и то, почему оказался под полом. Может от кого-то прятался, а может охотился на мышей…
Котенок выскочил наружу и начал в страхе носиться по полу. Александр попытался его поймать. Животное, пытаясь защититься, укусило хозяина дома за руку. Несмотря на маленький возраст, звереныш был уже размером с обычную взрослую домашнюю кошку.
— На шее у него была рана с кровью. Возможно, его подрали лисы или какие-то другие животные, которые здесь водятся. Матери поблизости не было. Вероятно, она стала жертвой охотников. Я не смог оставить его на произвол судьбы, решил подлечить. Рысенка удалось поймать. Оказалось, что это девочка.
Играет с котом и ходит на лоток.
Александр выделил найденышу целую комнату в доме, накормил сырым мясом. Домашний кот Барсик принял неожиданного соседа, теперь они часто играются и бегают друг за другом. Рысенку дали кличку Кира, от созвучного слово «киса».
— За месяц, что она живет в нашем доме, мы уже успели к ней привыкнуть. Со временем Кира начала подпускать нас к себе. Идет в руки, дает себя погладить, мурчит, ласкается. Контакт удалось наладить с помощью мягких игрушек, которые остались у дочери. Кира таскала их в зубах, кувыркалась, цеплялась в них когтям. Но и повадки дикого животного в ней, конечно же, остаются. Кусается, царапается, шипит, особенно на незнакомых людей. Клыки у нее длинные, если воткнет их в кожу, то до крови!
Спит рысь на подоконнике в лежанке, которую для нее оборудовал сибиряк. Александру даже удалось приучить дикого котенка к лотку. Мужчина сначала подкладывал на пол пеленки, а затем уже поставил полноценный кошачий туалет с наполнителем. Кира сразу поняла, что нужно делать.
За месяц, что рысенок живет у Чубаковых, она заметно подросла и увеличилась в размерах. Уже скоро начнет драть мебель и стены, да и может даже напасть на Барсика. Сибиряк понимает, что держать взрослую дикую кошку в домашних условиях нереально, поэтому задумывается о дальнейшей судьбе своего необычного питомца.
— В эти выходные я вновь поеду в дедовский дом и возьму Киру с собой. Если убежит — значит так оно и надо. А если решит остаться, что же, пусть продолжает жить у нас. В таком случае нужно будет сделать для рыси вольер, условия которого будут максимально приближены к природе, чтобы она могла свободно в нем прыгать и лазить. А также показать ее ветеринару, взять разрешение на содержание дикого животного. Если все получится, я был бы этому рад!