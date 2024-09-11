Турецский актер Фатих Айхан изъявил желание жить в Казани

Турецкий актер Фатих Айхан изъявил желание жить в Казани. Ему понравилась культура города. Он успел понять это, когда посетил его в качестве участника международного кинофестиваля «Алтын минбар».
По словам Айхана, он влюбился в столицу Татарстана и хотел бы в ней жить. Там много театров, которые ему очень нравятся. Также в городе уделено большое внимание культуре.
Как отметил актер, у него на первом месте стоит театр, а потом полнометражное кино и сериалы. Ему больше нравится играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет ему не удавалось это сделать.
Фатих считает, что актер должен уметь играть все. Ему должно быть интересно примерить на себя любую роль. Он добавил, что старается не думать о будущем, не замыкаться на прошлом, а живет здесь и сейчас, сообщает РИА Новости.
Напомним, не так недавно в Казань приезжала другая звезда турецких сериалов — Бурак Озчивит. Он принял участие в съемках российского фильма «Елки 11». Правда, все свои впечатления от этой поездки знаменитый актер оставил за кадром.