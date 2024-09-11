Вместе всю жизнь и после смерти: в Петербурге захоронили прах чемпионов Белоусовой и Протопопова

Их путь называют тернистым, а встречу — судьбоносной: матрос и студентка встретились в 1954 году на тренерском семинаре и больше не расставались. Несмотря на тяжелое время, отсутствие искусственного катка и поздний возраст, влюбленные смогли стать олимпийскими чемпионами. Сначала никто не верил в пару, которая тренировалась на маленьком церковном катке, но позже они стали эталонами, которых приглашали на все светские мероприятия.