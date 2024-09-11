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Вместе всю жизнь и после смерти: в Петербурге захоронили прах чемпионов Белоусовой и Протопопова

На Волковском кладбище в некрополе «Литераторские мостки» сегодня, 11 сентября, захоронили урны с прахом олимпийских чемпионов по фигурному катанию Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.

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Влюбленные напарники уехали из Ленинграда во Францию 24 года назад. Но даже спустя много лет они желали увековечить свой покой в Петербурге рядом с могилой матери и отчима Олега Протопопова.

Их путь называют тернистым, а встречу — судьбоносной: матрос и студентка встретились в 1954 году на тренерском семинаре и больше не расставались. Несмотря на тяжелое время, отсутствие искусственного катка и поздний возраст, влюбленные смогли стать олимпийскими чемпионами. Сначала никто не верил в пару, которая тренировалась на маленьком церковном катке, но позже они стали эталонами, которых приглашали на все светские мероприятия.