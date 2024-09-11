В Иркутске идет благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Горького

В Иркутске полным ходом идут работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Ленина и Горького. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, сдать объект планируют до конца сентября. На участке уже подрезали деревья и кустарники, демонтировали старое покрытие и провели планировку. К завершению подходит укладка плитки на тротуарах и прогулочных дорожках.