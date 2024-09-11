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В Иркутске идет благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Горького

Работы планируют завершить до конца сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске полным ходом идут работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Ленина и Горького. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, сдать объект планируют до конца сентября. На участке уже подрезали деревья и кустарники, демонтировали старое покрытие и провели планировку. К завершению подходит укладка плитки на тротуарах и прогулочных дорожках.

— Сквер будет комфортным для всех жителей города, в том числе для маломобильных групп населения. Для их передвижения провели расширение пешеходного пути с учетом встречного движения на креслах-колясках и уклона путей не больше 5%, — поделился мэр Иркутска Руслан Болотов.

Все работы выполняют в едином стиле. В скором времени сквер украсят малые архитектурные формы, скамейки, качели и поставят ограждение. Реализация проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в девяти северных районах региона завершился пожароопасный сезон.