В Иркутске идет благоустройство сквера на пересечении улиц Ленина и Горького

В Иркутске полным ходом идут работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Ленина и Горького. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, сдать объект планируют до конца сентября. На участке уже подрезали деревья и кустарники, демонтировали старое покрытие и провели планировку. К завершению подходит укладка плитки на тротуарах и прогулочных дорожках.
— Сквер будет комфортным для всех жителей города, в том числе для маломобильных групп населения. Для их передвижения провели расширение пешеходного пути с учетом встречного движения на креслах-колясках и уклона путей не больше 5%, — поделился мэр Иркутска Руслан Болотов.
Все работы выполняют в едином стиле. В скором времени сквер украсят малые архитектурные формы, скамейки, качели и поставят ограждение. Реализация проходит по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в девяти северных районах региона завершился пожароопасный сезон.