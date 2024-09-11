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В Перми на неделю ограничили движение транспорта на улице Окулова

В центре города начали аварийные работы на сетях водоснабжения.

Источник: министерство транспорта Пермского края

В центре Перми на участке ул. Окулова проведут аварийные работы на сетях водоснабжения. На время ремонта временно прекратят движение по одной полосе дороги.

В краевом Минтрансе пояснили, временное прекращение движения транспорта введут по одной полосе на ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Окулова, 46. Ограничение начало действовать с 00:00 11 сентября и продлится до 00:00 16 сентября.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут своих поездок.

В Мотовилихе на месяц временно закрыли для проезда улицу Металлистов. Временное ограничение движения действует для всех видов транспорта.