В Перми на неделю ограничили движение транспорта на улице Окулова

В центре Перми на участке ул. Окулова проведут аварийные работы на сетях водоснабжения. На время ремонта временно прекратят движение по одной полосе дороги.
В краевом Минтрансе пояснили, временное прекращение движения транспорта введут по одной полосе на ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Окулова, 46. Ограничение начало действовать с 00:00 11 сентября и продлится до 00:00 16 сентября.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации, заранее планировать маршрут своих поездок.
В Мотовилихе на месяц временно закрыли для проезда улицу Металлистов. Временное ограничение движения действует для всех видов транспорта.