В Перми на неделю ограничили движение транспорта на улице Окулова

В краевом Минтрансе пояснили, временное прекращение движения транспорта введут по одной полосе на ул. Окулова от ул. Крисанова до ул. Окулова, 46. Ограничение начало действовать с 00:00 11 сентября и продлится до 00:00 16 сентября.