Рост заболеваемости COVID-19 в России: новые штаммы и их влияние на здоровье

Член-корреспондент РАН Петр Чумаков в интервью RTVI отметил, что в настоящее время наблюдается появление целого «гнезда» вариантов коронавируса, изменяющихся по своим характеристикам, однако заражения ими можно избежать.
«Эволюция» штаммов
По мнению вирусолога, коронавирусная инфекция постоянно подвержена эволюции, и каждый новый заболевший передает «уже немножечко другой вирус с эволюционными изменениями».
То есть происходят какие-то мутации, которые немного изменяют его свойства. Поэтому сейчас циркулирует целое «гнездо» таких вариантов. Иногда их даже идентифицируют, что это за штамм, но во многих случаях даже не ставят диагноз «ковид», только условно — по симптоматике.
Чумаков добавил, что в первую очередь это касается штаммов из группы «омикрон», которые обладают низкой патогенностью, но высокой заразностью.
Патогенность обозначает способность вызывать болезни и повреждения органов, а заразность — это вероятность передачи инфекции от больных к здоровым. На практике врачи редко могут точно определить штамм у заболевших из-за отсутствия четких клинических критериев для ковида в настоящее время, заявил Чумаков.
Ученый также напомнил, что до пандемии COVID-19 существовало по меньшей мере пять штаммов коронавирусов, вызывавших сезонные респираторные заболевания. Вскоре к ним добавился шестой.
Ослабление коллективного иммунитета
В начале сентября был зарегистрирован очередной всплеск COVID-19, отметил Чумаков.
Они [вспышки] с периодичностью где-то четыре-пять месяцев возникают как волны. Это связано с тем, что коллективный иммунитет ослабевает, и появляется возможность для людей, которые ранее уже переносили коронавирус, повторно заразиться уже другим штаммом, который отличается от предыдущего, и заболеть в той или иной степени тяжести. Обычно повторное заражение менее тяжелое.
Чумаков подчеркнул, что пик таких вспышек обычно длится около месяца. По его мнению, подобные всплески продолжатся, однако увеличения патогенности коронавируса «не предвидится».
Как защитить себя от COVID-19
В нынешних условиях каждый должен самостоятельно принимать меры предосторожности, считает Чумаков. Чтобы избежать заражения, он рекомендует больше избегать людных мест, особенно закрытых, не стоять слишком близко к другим людям при разговоре и носить маску.
Нужно включить здравый смысл и понять, как распространяется эта зараза, что это воздушно-капельная передача. Поэтому лучше избегать дышать одним и тем же воздухом с другими людьми. В переполненном транспорте подальше просто располагаться как-то и дышать не очень глубоко и через маску.
Вероятность новых ограничений
Чумаков уверен, что новых ковидных ограничений не введут.