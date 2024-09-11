Рост заболеваемости COVID-19 в России: новые штаммы и их влияние на здоровье

Они [вспышки] с периодичностью где-то четыре-пять месяцев возникают как волны. Это связано с тем, что коллективный иммунитет ослабевает, и появляется возможность для людей, которые ранее уже переносили коронавирус, повторно заразиться уже другим штаммом, который отличается от предыдущего, и заболеть в той или иной степени тяжести. Обычно повторное заражение менее тяжелое.