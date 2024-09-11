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Белорусский фестиваль «Багач» пройдет в Иркутском районе

Мероприятие пройдет 14 сентября в музее «Тальцы».

Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе пройдет белорусский фестиваль «Багач». Как сообщили в администрации района, мероприятие посвященное окончанию сбора урожая состоится 14 сентября на площадке Илимского острога музея «Тальцы».

— Проводим его в третий раз в рамках соглашения о сотрудничестве между Иркутским районом и Малоритским районом республики Беларусь. Программа праздника насыщена разными мероприятиями. Каждый найдет для себя что-то новое и интересное. Ждем белорусских гостей. Из республики приедет фольклорный ансамбль «Вербица», — поделился мэр района Леонид Фролов.

Празднование будет проходить с 12:00 до 17:00. В программе также запланировано выступление иркутских творческих коллективов, показ выставки национальных костюмов и белорусским о рядом «Багач». Для полного погружения на фестивале будут работать интерактивные зоны. Желающие смогут научиться обрабатывать бересту, плести из соломы, изготавливать тряпичные куклы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре полным ходом идет благоустройство сквера на пересечение Ленина и Горького.