Белорусский фестиваль «Багач» пройдет в Иркутском районе

— Проводим его в третий раз в рамках соглашения о сотрудничестве между Иркутским районом и Малоритским районом республики Беларусь. Программа праздника насыщена разными мероприятиями. Каждый найдет для себя что-то новое и интересное. Ждем белорусских гостей. Из республики приедет фольклорный ансамбль «Вербица», — поделился мэр района Леонид Фролов.