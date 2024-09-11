Над Волгой по тросам. Казань и Иннополис свяжет китайская канатная дорога

Одним из самых успешных примеров применения автоматизированной канатной дороги в России является Нижний Новгород. Там она протянута между двумя городами — по ту сторону Волги расположен Бор, где живет более 70 тысяч человек. Изначально канатная дорога была построена в качестве альтернативы обычным видам транспорта, но со временем стала точкой притяжения туристов из-за прекрасного панорамного вида, открывающегося из кабинки. В Верхнем Услоне на сегодняшний день проживает около 5 тысяч человек. Да, цифры не велики, но, кто знает, вдруг и в Татарстане аналог общественному транспорту перерастет в нечто большее.