Над Волгой по тросам. Казань и Иннополис свяжет китайская канатная дорога

Проект оценили в несколько десятков миллиардов рублей, автоматизировать канатную дорогу назначили китайцев. О том, какую альтернативу метро нашли власти и сколько будет стоить проезд по ней, читайте в материале «АиФ-Казань».
Три этапа.
Проект был представлен Дамиром Алтынбаевым, директором научно-производственной организации «Гулливер». По его словам, строительство будет проходить в три этапа. Первый этап предполагает соединение Казани с Верхним Услоном, на что потребуется 10 миллиардов рублей. Второй этап — это участок от Верхнего Услона до будущего парка развлечений, стоимостью около 6 миллиардов рублей. Третий этап завершается магистральным маршрутом до Иннополиса, требующим инвестиций в размере 7 миллиардов рублей.
Проект обещает впечатляющую пропускную способность: до 2,4 тысячи пассажиров в час. Канатная дорога будет работать 20 часов в сутки практически без перерывов, обеспечивая удобное сообщение между важными точками. Предполагается, что начальная станция появится рядом со стадионом или на набережной Казани, что сделает её удобной как для горожан, так и для туристов.
Импортозамещение и китайцы.
Проект добился значительных успехов в плане импортозамещения: около 70% используемых материалов и технологий производятся в России. Производство пассажирских кабин и металлических конструкций возложено на самарский завод.
Однако для автоматизации процессов была выбрана китайская компания, так как российские разработки в этой области пока не достигают нужного уровня. Алтынбаев подчеркнул, что высокая степень ответственности за безопасность пассажиров требует применения проверенных технологий.
«В России пока не разработаны столь сложные системы автоматизации, и для нас важно сохранить высокий уровень безопасности пассажиров», — отметил специалист.
Что получат казанцы?
Канатная дорога обещает не только стать туристической достопримечательностью, но и улучшить транспортную связь Казани с пригородами. Первый участок дороги протянется на 8,6 километра и займет всего 24 минуты в пути. На территории Верхнего Услона планируется создание масштабного парка развлечений, что значительно повысит туристический поток. Стоимость проезда на канатной дороге будет варьироваться от 50 до 100 рублей, что сделает её доступной для жителей и гостей Казани, отмечают специалисты.
Интересно отметить, что обсуждение идеи канатной дороги в Казани ведется уже более десяти лет. Изначально проект планировали реализовать к чемпионату мира по водным видам спорта в 2015 году, но из-за ряда причин он был отложен. Теперь же планы гораздо амбициознее: к 2030 году планируется завершить ещё одну канатную дорогу, которая соединит стадион «Ак Барс Арена» и парк имени Горького. Протяжённость этого маршрута составит 2,8 километра, а общий объём инвестиций — 4,5 миллиарда рублей. Ожидается, что первая очередь новой дороги будет запущена уже в 2026 году.
Мнение экспертов.
Проект канатной дороги не просто станет альтернативой наземному транспорту, но и послужит мощным катализатором для туристической индустрии региона. Инфраструктура подобного рода может привлечь внимание не только отечественных, но и зарубежных гостей. С учётом живописных пейзажей Татарстана, канатная дорога обещает стать уникальным объектом, способствующим развитию туризма, отмечает доцент кафедры сервиса и туризма ИУЭФ Лилия Фахрутдинова.
Фахрутдинова уверена, что проект канатной дороги принесет Казани множество преимуществ. Среди них — создание альтернативной транспортной линии, что позволит снизить нагрузку на центр города, улучшить пригородные пассажироперевозки и привлечь больше туристов.
По мнению старшего преподавателя кафедры сервиса и туризма ИУЭФ Михаила Рожко, Казанская агломерация стремительно расширяется и требует улучшения транспортной доступности. «Город растет, но пригородные зоны до сих пор сталкиваются с проблемами транспортного сообщения с центром Казани», — отметил эксперт.
Рожко уверен, что городские канатные дороги могут стать эффективной и экономичной альтернативой метро, так как их строительство обойдется в разы дешевле. Кроме того, это решение будет соответствовать транспортной стратегии России до 2030 года, направленной на улучшение транспортной связанности, мобильности населения и развитие внутреннего туризма.
Одним из самых успешных примеров применения автоматизированной канатной дороги в России является Нижний Новгород. Там она протянута между двумя городами — по ту сторону Волги расположен Бор, где живет более 70 тысяч человек. Изначально канатная дорога была построена в качестве альтернативы обычным видам транспорта, но со временем стала точкой притяжения туристов из-за прекрасного панорамного вида, открывающегося из кабинки. В Верхнем Услоне на сегодняшний день проживает около 5 тысяч человек. Да, цифры не велики, но, кто знает, вдруг и в Татарстане аналог общественному транспорту перерастет в нечто большее.