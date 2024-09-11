Воронежцев предупредили о еще одной сильной магнитной буре 13 сентября

РИА «Воронеж» писало, что во вторник, 10 сентября, и утром среды, 11 сентября, также была магнитная буря. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, а также снижение работоспособности и головную боль. В такие дни им рекомендуют снизить физическую нагрузку, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна.