Воронежцев предупредили о еще одной сильной магнитной буре 13 сентября

Воронежцев предупредили о еще одной сильной магнитной буре. Геомагнитная активность начнет расти после 21:00 четверга, 12 сентября, и в ночь на пятницу, 13 сентября, в период с 3:00 до 6:00 достигнет уровня G2 (средняя буря). Об этом свидетельствует прогноз лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).
Магнитная буря продлится почти весь день в пятницу, 13 сентября. Геомагнитная обстановка успокоится только после 21:00. Вероятность магнитной бури в четверг достигает 40%, в пятницу — 30%. Геомагнитная активность связана с несколькими вспышками на Солнце, которые произошли за последние три дня.
РИА «Воронеж» писало, что во вторник, 10 сентября, и утром среды, 11 сентября, также была магнитная буря. Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут испытывать перепады настроения, вспышки агрессии, а также снижение работоспособности и головную боль. В такие дни им рекомендуют снизить физическую нагрузку, гулять на свежем воздухе и соблюдать режим сна.