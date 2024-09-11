В Омске восстановят газоснабжение в домах после пожара на 19-й Линии

Прокуратура Центрального района Омска подала иск в Куйбышевский суд. Они хотят, чтобы ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности», АО «Омскгазстройэксплуатация» и АО «Омскгоргаз» восстановили газоснабжение в домах, которые остались без газа после пожара.
Пожар произошел 20 июля. Он повредил газопровод, и газ перестал поступать в 1250 домов. Из них 152 дома до сих пор без газа, что особенно беспокоит жителей в холодное время года.
Прокурор говорит, что ответственные организации не сделали достаточно для восстановления газоснабжения. Прокуратура хочет, чтобы суд обязал их решить проблему с газом как можно скорее.
Слушание по делу назначено на 18 сентября. Ранее региональные и городские власти пообещали восстановить подачу газа через временный газопровод до октября.