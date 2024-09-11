Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске восстановят газоснабжение в домах после пожара на 19-й Линии

Сейчас 152 дома остается без газа.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Центрального района Омска подала иск в Куйбышевский суд. Они хотят, чтобы ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности», АО «Омскгазстройэксплуатация» и АО «Омскгоргаз» восстановили газоснабжение в домах, которые остались без газа после пожара.

Пожар произошел 20 июля. Он повредил газопровод, и газ перестал поступать в 1250 домов. Из них 152 дома до сих пор без газа, что особенно беспокоит жителей в холодное время года.

Прокурор говорит, что ответственные организации не сделали достаточно для восстановления газоснабжения. Прокуратура хочет, чтобы суд обязал их решить проблему с газом как можно скорее.

Слушание по делу назначено на 18 сентября. Ранее региональные и городские власти пообещали восстановить подачу газа через временный газопровод до октября.