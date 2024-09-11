Егор Крид рассказал, что снимается в фильме

Поп- и хип-хоп-артист Егор Крид объяснил выложенное им на днях видео с разбитым лицом работой на съемочной площадке картины «Вниз».
«Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», — поделился певец в своем Telegram-канале. Егор также поблагодарил всех, кто беспокоился за него и предлагал помощь, и извинился за то, что многих напугал. К посту музыкант прикрепил еще один провокационный, «кровавый» ролик.
Премьера фильма ожидается в 2025 году.
Ранее Крид заявил, что в его предстоящем альбоме будут сочетаться разные типы звучания. По словам звезды, пластинка станет «не проходной работой».