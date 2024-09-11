Егор Крид рассказал, что снимается в фильме

«Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», — поделился певец в своем Telegram-канале. Егор также поблагодарил всех, кто беспокоился за него и предлагал помощь, и извинился за то, что многих напугал. К посту музыкант прикрепил еще один провокационный, «кровавый» ролик.