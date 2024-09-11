Канатный подъемник на площади Сенной открыли для пассажиров

В Нижнем Новгороде в тестовом режиме начал работать канатный подъемник на площади Сенной. Спуститься к Гребному каналу на безвозмездной основе смогли уже первые пассажиры. Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Для спортсменов школы олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью канатный подъемник был открыт уже в январе 2024 года. Теперь же протестировать его могут и жители, и гости Нижнего Новгорода.
Однако в полноценном режиме подъемник начнет функционировать, когда будут закончены работы на контрольно-пропускных пунктах. Официально подвесную дорогу планируют открыть до конца осени.
— После окончания работ стоимость спуска и подъёма на канатной дороге будет установлена по тарифу экскурсионного маршрута. Планируемая стоимость — 50 рублей в одну сторону, — отметили представители министерства спорта Нижегородской области.
Напомним, строительство канатного подъемника между площадью Сенной и набережной Гребного канала началось в 2021 году. Стоимость объекта тогда оценивалась в 210 миллионов рублей.
В сентябре 2022 года строительство подвесной дороги находилось на завершающей стадии. Для спортсменов подъемник открыли в начале января 2024 года.