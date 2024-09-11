В Омске школы и детские сады частично закрыты на карантин

В Омске, на фоне увеличения случаев ОРВИ, начали частично закрывать школы и детские сады на карантин. По данным департамента образования мэрии Омска, на 11 сентября уже закрыты шесть классов в двух школах и пять групп в четырех детских садах. В общей сложности заболели 140 школьников и 128 детей в садах.