В Омске школы и детские сады частично закрыты на карантин

В Омске, на фоне увеличения случаев ОРВИ, начали частично закрывать школы и детские сады на карантин. По данным департамента образования мэрии Омска, на 11 сентября уже закрыты шесть классов в двух школах и пять групп в четырех детских садах. В общей сложности заболели 140 школьников и 128 детей в садах.
Роспотребнадзор по Омской области ранее сообщал о росте случаев коронавируса. На период с 2 по 8 сентября зарегистрировано 377 случаев COVID-19, что на 27,4% больше по сравнению с предыдущей неделей.
Кроме того, в Омской области началась прививочная кампания против гриппа. Вакцинация проводится бесплатно по рекомендации специалистов, и лучше всего сделать прививку до начала сезонных случаев гриппа, который наблюдается с сентября по ноябрь.