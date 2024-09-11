Замена счетчика. Назовите код: Как мошенники под видом коммунальщиков пытались «развести» целую девятиэтажку

На следующее утро ростовчанину пришло СМС о взломе его аккаунта Госуслуг, а дальше — одобрения кредитов от разных банков. Не успел Виктор разобраться что к чему, его измучили звонками. В течение нескольких дней с утра и до полуночи ему трезвонили «сотрудник Центробанка», «капитан ФСБ из юридического отдела». По очереди они запугивали мужчину тем, что, если не перенесет деньги на безопасный счет, его ограбят злоумылшенники, и вообще он «спонсировал ВСУ», за что ему грозит срок. Ростовчанину даже пришло липовое письмо на фирменном бланке с приглашением в региональное управление ФСБ для разбирательств.