Замена счетчика. Назовите код: Как мошенники под видом коммунальщиков пытались «развести» целую девятиэтажку

О новом виде мошенничества предупреждают жильцы одной из многоэтажек в Советском районе Ростова-на-Дону.
— И это не просто пересказ «страшилок» из всевозможных групповых чатов, а реальный опыт, — рассказала 40-летняя Анастасия, которая живет в доме на проспекте Стачки, 184/3. — Наша девятиэтажка подверглась атаке мошенников.
«ПРИДЕТ КОД ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗАПИСИ».
— Это было накануне, 10 сентября. Мы с мужем собирались ехать в энергокомпанию насчет документов. И встретили у подъезда мужчину: на вид ему 35 лет, телосложение плотное. Он попросил пропустить его в подъезд. Представился сотрудником энергосетей и сказал, что пришел к кому-то менять счетчик. При этом никакой формы на нем не было: шел в обычной одежде.
Примерно через 40 минут супругу Анастасии на телефон поступил звонок. В трубке был слышен мужской голос. По словам дончанки, «оператор» согласовывал дату и время визита для замены счетчика. А между вопросами собеседник предупредил: «Вам сейчас придет код для подтверждения записи. Назовите его».
— Благо, муж у меня внимательный! Он открыл СМС полностью и заметил ниже кода стандартную надпись: «Никому не сообщайте код». А потом посмотрел, откуда пришло сообщение — с портала «Госуслуг»! Муж спросил меня: «А разве можно сообщать код, если в СМС прописан запрет?» Я ему ответила: «Если хочешь, чтобы личный кабинет был не только твой, то да».
«ЗВОНЯТ ТОЧНО МОШЕННИКИ».
Тогда супруг сбросил вызов и сразу начал звонить соседям по подъезду.
— Но мошенник будто бы поставил свой телефон на автодозвон. Приходилось все время отклонять его вызовы, чтобы предупредить соседей. Но супруг смог прорваться через эту блокаду автодозвона и набрал нашего управдома. Она же и сообщила, что многие сейчас жалуются на таких же аферистов.
Когда же пара лично доехала до ресурсников, то спросили в «окошке» по работе с физлицами: запланирована ли замена счетчиков в их девятиэтажке?
— Нам сказали, что никакой массовой замены счетчиков не планировали — и звонят точно мошенники. После чего мы попросили «старшую» предупредить всех жильцов. И сами, если кого сами встречаем в подъезде или во дворе, тоже просим быть внимательными.
По словам управдома, к счастью, никто на уловки аферистов вчера не попался.
Кстати, в доме установлено несколько камер видеонаблюдения, предупреждает Анастасия. Так что, в случае, если мошенники придут домой к жертвам, то кадры с их лицами жильцы обещают тут же передать в полицию.
ОТДАЛ ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.
К сожалению, нередко ростовчане приходят в себя после общения с мошенниками уже с нулевым балансом на банковской карте, а то и с миллионными кредитами. Так, 53-летний Виктор из Ростова и его супруга Евгения месяц назад поверили обманщикам и лишились 680 тысяч рублей.
— Звонивший сообщил, что он представляет моего мобильного оператора, и у меня заканчивается срок договора, — поделился Виктор. — Чтобы его продлить и дальше пользоваться своей сим-картой, нужно ему сообщить код, который сейчас придет в СМС на телефон. Я не выспался с дороги и сразу, по глупости, все ему сказал.
На следующее утро ростовчанину пришло СМС о взломе его аккаунта Госуслуг, а дальше — одобрения кредитов от разных банков. Не успел Виктор разобраться что к чему, его измучили звонками. В течение нескольких дней с утра и до полуночи ему трезвонили «сотрудник Центробанка», «капитан ФСБ из юридического отдела». По очереди они запугивали мужчину тем, что, если не перенесет деньги на безопасный счет, его ограбят злоумылшенники, и вообще он «спонсировал ВСУ», за что ему грозит срок. Ростовчанину даже пришло липовое письмо на фирменном бланке с приглашением в региональное управление ФСБ для разбирательств.
В итоге мужчина перевел все свои сбережения — 680 тысяч рублей — аферистам. А взятый кредит, опомнившись, срочно закрыл.
— Надеюсь, моя история хоть кому-то поможет не попасться в лапы злоумышленников.