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39 повесток вручили натурализованным работникам склада в Ростовской области

Повестки в военкомат вручили во время рейда по распределительным центрам Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области проверили иностранцев и людей, получивших российское гражданство. Рейдовый контроль на этот раз коснулся распределительных центров, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Вместе с полицией склады торговых площадок посетили представители УФСБ, Росгвардии и Военного следственного отдела СК России по Ростовскому гарнизону.

В итоге было зафиксировано 15 административных нарушений, связанных с пребыванием на территории России (глава 15 КоАП РФ). Документы еще одного приезжего имели явные признаки подделки (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Кроме того, было выявлено семь случаев незаконного трудоустройства иностранцев (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).

— Аннулировали один вид на жительство. В отношении десяти человек приняли решение о неразрешении въезда в России сроком на пять лет, — прокомментировали в МВД.

Также в ходе рейда сотрудники военкомата вручили 39 повесток натурализованным гражданам.