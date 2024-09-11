39 повесток вручили натурализованным работникам склада в Ростовской области

В Аксайском районе Ростовской области проверили иностранцев и людей, получивших российское гражданство. Рейдовый контроль на этот раз коснулся распределительных центров, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
Вместе с полицией склады торговых площадок посетили представители УФСБ, Росгвардии и Военного следственного отдела СК России по Ростовскому гарнизону.
В итоге было зафиксировано 15 административных нарушений, связанных с пребыванием на территории России (глава 15 КоАП РФ). Документы еще одного приезжего имели явные признаки подделки (ч. 3 ст. 327 УК РФ).
Кроме того, было выявлено семь случаев незаконного трудоустройства иностранцев (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ).
— Аннулировали один вид на жительство. В отношении десяти человек приняли решение о неразрешении въезда в России сроком на пять лет, — прокомментировали в МВД.
Также в ходе рейда сотрудники военкомата вручили 39 повесток натурализованным гражданам.