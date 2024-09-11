Волгоградец Миран Карапетян погиб на СВО

«Миран Карапетян — выпускник нашего учебного учреждения, в 2019 году он окончил 9 классов и затем поступил в колледж, — рассказала директор школы Светлана Малиновская. — К сожалению, мы получили печальное известие о гибели нашего бывшего ученика».