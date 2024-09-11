В Волгограде досрочно введен в эксплуатацию новый путепровод

«Это значимое событие для жителей Волгограда, Волгоградской области, — сказал губернатор. — Все вы прекрасно знаете, что это одно из напряженных мест: здесь пять поселков и десятки СНТ, других хозяйств — сотни тысяч людей пользуются этим переездом. И мы знаем, какие здесь были пробки на протяжении десятилетий. Благодаря эффективной работе подрядчика, конструктивному взаимодействию с РЖД нам удается на два месяца раньше сдать этот проект. На этом направлении остается еще один объект — обход Нового Рогачика, над решением этого вопроса мы интенсивно работаем».