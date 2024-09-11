В Волгограде досрочно введен в эксплуатацию новый путепровод

Досрочно и с высоким качеством работ.
Андрей Бочаров поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве путепровода.
«Это значимое событие для жителей Волгограда, Волгоградской области, — сказал губернатор. — Все вы прекрасно знаете, что это одно из напряженных мест: здесь пять поселков и десятки СНТ, других хозяйств — сотни тысяч людей пользуются этим переездом. И мы знаем, какие здесь были пробки на протяжении десятилетий. Благодаря эффективной работе подрядчика, конструктивному взаимодействию с РЖД нам удается на два месяца раньше сдать этот проект. На этом направлении остается еще один объект — обход Нового Рогачика, над решением этого вопроса мы интенсивно работаем».
Первыми на дорожной технике по новому путепроводу проехали сами строители, им была предоставлена такая честь. Сигналы машин возвестили о том, что движение по новому горнополянскому путепроводу открыто.
«К строительству путепровода мы приступили в мае 2023 года и должны были завершить в ноябре текущего года, — рассказал руководитель подрядной строительной организации Абдулла Магдиев. — У нас получилось завершить объект досрочно и с высоким качеством работ. Вначале было трудно, рядом проходит железная дорога, нужно было согласовать много вопросов в связи с этим. Руководство железной дороги пошло нам навстречу, ведь этот объект ждали большое количество людей».
Стоит отметить, что по обеим сторонам путепровода предусмотрели остановочные павильоны для дачных автобусов — ранее остановка общественного транспорта была стихийной, использовалась только по требованию пассажиров. Объект оснащен пешеходной дорожкой и может выдерживать все возможные нагрузки, в том числе тяжелые большегрузы, которые колесят по нашему региону.
В пятницу в сторону Нового Рогачика, а в воскресенье вечером в сторону Волгограда при закрытии железнодорожного переезда образовывались 4−5-километровые пробки. По словам Абдуллы Магдиева, пока шло строительство путепровода, автомобилисты постоянно спрашивали строителей, когда закончатся работы. Этот объект был долгожданным.
Пропускная способность путепровода — 15 тыс. автомобилей в сутки. Объект оценивается в 488 млн рублей, из которых в прошлом году освоено 54 млн, остальные — в этом году.
Путепроводная развязка протяженностью более 1,2 км построена на пересечении автодороги Новый Рогачик — Волгоград и железнодорожного перегона Горнополянский — Канальная. Необходимость в этом сооружении ощущалась и раньше, но возросла в разы после завершения инвестпроекта по комплексной реконструкции участка железной дороги М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская: создание вторых путей повысило пропускную способность участка с 25 до 154 поездов в сутки. Возросшая интенсивность движения составов увеличила пробки на переезде, поскольку эта автодорога выходит на ростовскую федеральную трассу, обеспечивает сообщение Волгограда с поселками Новый Рогачик, им. Гули Королевой, Горным, Водным, Майским, десятками СНТ. По ней следуют транзитники, дачники, перевозят продукцию фермеры. Теперь двухполосный надземный путепровод повысит скорость, безопасность и комфорт передвижения для автомобилистов, ликвидирует заторы на переезде.
Дорожно-транспортная инфраструктура в приоритете.
В Волгоградской области совместно с компанией РЖД планируется создание еще пяти путепроводов. Так, два двухуровневых переезда возводятся на пересечении железной дороги с трассой Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск: один вблизи села Ивановка в Светлоярском районе, второй — на станции Абганерово в Октябрьском. Кроме того, строится путепровод на Третьей Продольной магистрали в поселке Водстрой. Готова проектно-сметная документация для еще двух путепроводных развязок: на станции Канальная в Светлоярском районе, а также на участке Горнополянский — Канальная в Кировском районе Волгограда.
«В наших десятилетних программах развития Волгоградской области, города-героя Волгограда, программах развития наших муниципальных образований особое внимание уделяется инфраструктуре. Решению накопившихся за десятилетия вопросов — приоритетное внимание, а потому мы определили шесть сложных участков пересечения автомобильных и железных дорог, которые требуют незамедлительного решения. Все работы идут с опережением графиков».
Губернатор Волгоградской области отметил, что каждый из объектов является сложным, но профессионализм строителей, конструктивное взаимодействие с РЖД позволяют в установленные сроки решать эти задачи. Андрей Бочаров особо подчеркнул, что эти вопросы важны не только для обеспечения комфорта передвижения, но и прежде всего для безопасности.
«Считаю, что все планы, касающиеся развития дорожно-транспортной инфраструктуры, будут реализованы, — уверен глава региона. — Планы понятные и реализуемые. Первый объект сегодня сдаем здесь, а до конца года как минимум еще два объекта мы введем в эксплуатацию».
В целом с 2014 года в Волгоградской области возведено 12 мостов и путепроводов, из них пять — над железной дорогой; построено, реконструировано и отремонтировано более 4,3 тыс. км дорог. Регион эффективно использует возможности нацпроектов, госпрограмм в сфере дорожной деятельности, федеральные и региональные проекты развития. В 2024 году дорожные работы охватят порядка 450 км: продолжаются строительство, реконструкция и капремонт опорной сети Волгограда; разгрузка въездов в город; реализация масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом; приведение в порядок дорог регионального и местного значения.
Напомним, министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт высоко оценил реализацию дорожно-транспортных проектов в Волгоградской области, совершив вместе с губернатором Андреем Бочаровым рабочую поездку по объектам строительства.