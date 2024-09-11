Автобусы из Иркутска в Улан-Удэ начнут ходить вновь с 4 октября

— С 2022 года предприятие значительно обновило автобусный парк, поступило 17 автобусов марок YUTONG, ПАЗ и Higer среднего и большого класса. Они комфортные как для водителей, так и для пассажиров, особенно на таких протяженных маршрутах, как из Иркутска в Улан-Удэ, где время в пути составляет восемь часов, — отметил гендиректор предприятия Илья Соловаров.