Автобусы из Иркутска в Улан-Удэ начнут ходить вновь с 4 октября

С 4 октября между Иркутской областью и республикой Бурятия начнут курсировать рейсовые автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Выполнять поездки будет предприятие «Автоколонна 1880».
— С 2022 года предприятие значительно обновило автобусный парк, поступило 17 автобусов марок YUTONG, ПАЗ и Higer среднего и большого класса. Они комфортные как для водителей, так и для пассажиров, особенно на таких протяженных маршрутах, как из Иркутска в Улан-Удэ, где время в пути составляет восемь часов, — отметил гендиректор предприятия Илья Соловаров.
Автобусы будут курсировать через день от автовокзала в Иркутске до автовокзала в Улан-Удэ. Билет обойдется в 1200 рублей, который уже можно приобрести в кассах столичных городов.
Как отметил министр транспорта Максим Лобанов, правительством региона была утверждена стратегия развития предприятия по которой предусматривается реновация автопарка. Она стала возможна благодаря инвестиционному проекту при поддержке Корпорации развития Иркутской области.