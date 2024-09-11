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Актер Исаев предложил назвать улицу в Екатеринбурге в честь Маслякова

В среду, 11 сентября, в Москве прощаются с руководителем КВН Александром Масляковым.

Источник: РИА "Новости"

На траурное мероприятие пришли сотни человек.

На церемонии был участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Исаев. Он выступил с речью на прощании с Александром Масляковым.

«Спасибо за всё. АВ (Александр Васильевич. — Прим.ред.) родился в Свердловске. Я уверен, что одна из улиц в Екатеринбурге будет названа его именем», — передает слова Сергея Исаева портал E1.RU.

«МК-Урал» ранее писал, что в Москве 8 сентября от рака легких умер уроженец Свердловска, телеведущий Александр Масляков. Ему было 82 года.

По данным СМИ, последние полгода Александр Масляков был в тяжелом состоянии. Ситуацию осложнили последствия коронавируса. У него был неоперабельный рак легких.