Отопление в Усть-Куте дадут не раньше 15 сентября

Отопительный сезон в Усть-Куте стартует традиционно 15 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты проводят приемку объектов коммунальной инфраструктуры и их готовность к запуску.
— На основании постановления Правительства РФ № 354, отопительный сезон начинается спустя 5 дней после того, как среднесуточная температура наружного воздуха установится на уровне +8, — поделились в администрации.
Как и полагается, в первую очередь, тепло поступит в социально значимые объекты: школы, детсады и медучреждения. Затем отопление дадут в жилых домах, и только после их подключения запустят на предприятиях.