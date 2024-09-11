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Отопление в Усть-Куте дадут не раньше 15 сентября

Отопительный сезон в Усть-Куте начнется согласно плану.

Источник: Комсомольская правда

Отопительный сезон в Усть-Куте стартует традиционно 15 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, сейчас специалисты проводят приемку объектов коммунальной инфраструктуры и их готовность к запуску.

— На основании постановления Правительства РФ № 354, отопительный сезон начинается спустя 5 дней после того, как среднесуточная температура наружного воздуха установится на уровне +8, — поделились в администрации.

Как и полагается, в первую очередь, тепло поступит в социально значимые объекты: школы, детсады и медучреждения. Затем отопление дадут в жилых домах, и только после их подключения запустят на предприятиях.

ЖКХ