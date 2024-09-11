Клава Кока и «Чайф» выступят на Зеленом фестивале в Судаке

Рядом с Судаком возведут ландшафтный комплекс с разнообразием садов, скверов и защитных посадок. В программе: выставка осеннего урожая «АРТ-ЭКСПО», где можно будет приобрести фрукты, овощи, сыры и бакалею, а также «Пункт культурного обмена», куда посетители смогут принести любое растение и обменять его на понравившееся. Кроме того, каждый желающий высадит в арт-кластере растение. Для юных посетителей готовятся мастер-классы, игры и «Посвящение в юннаты».