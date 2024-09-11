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Клава Кока и «Чайф» выступят на Зеленом фестивале в Судаке

19 октября в крымском городе Судаке на территории арт-кластера «Таврида» во второй раз пройдет Зеленый фестиваль. Мероприятие соберет всех желающих внести вклад в «зеленое будущее» Крыма.

Источник: Звук

19 октября в крымском городе Судаке на территории арт-кластера «Таврида» во второй раз пройдет Зеленый фестиваль. Мероприятие соберет всех желающих внести вклад в «зеленое будущее» Крыма.

Хедлайнерами фестиваля станут поп-певица Клава Кока и рок-коллектив «Чайф». Также на главной сцене состоится мультимедийное шоу «Отражение природы», в рамках которого будет показан художественный фильм о красоте Крымского полуострова. Показ сопроводит выступление симфонического оркестра и музыкантов-резидентов «Тавриды».

Рядом с Судаком возведут ландшафтный комплекс с разнообразием садов, скверов и защитных посадок. В программе: выставка осеннего урожая «АРТ-ЭКСПО», где можно будет приобрести фрукты, овощи, сыры и бакалею, а также «Пункт культурного обмена», куда посетители смогут принести любое растение и обменять его на понравившееся. Кроме того, каждый желающий высадит в арт-кластере растение. Для юных посетителей готовятся мастер-классы, игры и «Посвящение в юннаты».

Ранее стало известно, что Лариса Долина и Билли Новик выступят на юбилейном концерте джазового оркестра Игоря Бутмана.