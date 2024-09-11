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Житель Туапсинского района погиб на СВО

При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб житель села Дефановка Анатолий Ленеев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Источник: РИА "Новости"

«Я приношу свои искренние соболезнования семье Анатолия Анатольевича. Туапсинский район скорбит вместе с вами», — написал господин Бойко.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о гибели на СВО стрелка-помощника гранатометчика из Туапсе Александра Зайкова.