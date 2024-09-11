Житель Туапсинского района погиб на СВО

«Я приношу свои искренние соболезнования семье Анатолия Анатольевича. Туапсинский район скорбит вместе с вами», — написал господин Бойко.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о гибели на СВО стрелка-помощника гранатометчика из Туапсе Александра Зайкова.
При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб житель села Дефановка Анатолий Ленеев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
«Я приношу свои искренние соболезнования семье Анатолия Анатольевича. Туапсинский район скорбит вместе с вами», — написал господин Бойко.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о гибели на СВО стрелка-помощника гранатометчика из Туапсе Александра Зайкова.